Margot Robbies Pirates of the Caribbean-film er ikke død ennå

Tåken letter stadig rundt Disneys karibiske hav, etter hvert som vi får mer og mer offisiell informasjon om hva fremtiden bringer for Pirates of the Caribbean -serien.

Den siste informasjonen kommer fra den ekstraordinære produsenten Jerry Bruckheimer, som i et intervju med Entertainment Weekly avslørte at noen av de tidligere ryktede prosjektene fortsatt lever, og at den kommende hovedfilmen kommer til å bli en reboot.

Bruckheimer uttaler: "Det er to forskjellige filmer. Vi håper å få laget dem begge, og jeg tror Disney er enige i at de virkelig ønsker å lage Margot-filmen også".

Dette refererer til at Pirates of the Caribbean 6 både er en fullstendig reboot av serien, og også en ekstra film med Margot Robbie i hovedrollen, som de siste årene har virket dødfødt.

Bruckheimer legger til om rebooten: "Jeg tror han har løst det. [serieforfatterJeff Nathanson] har en fantastisk tredje akt. Vi må bare rydde opp i første og andre, så kommer vi dit. Men han skrev en flott, flott tredje akt."

Produsenten snakket også om Johnny Depp og om skuespilleren vil være involvert og spille hovedrollen som Captain Jack Sparrow igjen.

"Det er en reboot, men hvis det var opp til meg, ville han vært med. Jeg er glad i ham. Han er en god venn. Han er en fantastisk kunstner, og han har et unikt utseende. Han skapte kaptein Jack. Det var ikke på papiret, det var han som gjorde litt Pepé Le Pew og Keith Richards. Det var hans tolkning av Jack Sparrow."

Er du glad for å høre at Bruckheimer ikke har gitt opp å lage flere Pirates of the Caribbean ennå?