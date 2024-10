Marian og Yagyu Ranzo er klare til å banke opp folk i Double Dragon Revive

HQ

Yuke's og Arc System Works jobber for tiden med et nytt Double Dragon som lanseres neste år, og nå byr de på en liten overraskelse vi tror fansen vil sette pris på. Det viser seg nemlig at både Marian og Yagyu Ranzo er spillbare.

Marian er kjæresten til hovedpersonen Billy Lee, og har en evne til å bli kidnappet, noe som har vært premisset for utallige spill i serien. Men tidene forandrer seg, og nå er hun klar til å dele ut juling selv.

Yagyu Ranzo er en ninja som er best kjent som en av de spillbare figurene i NES-klassikeren Double Dragon III: The Sacred Stones fra 1991. Der var han den raskeste fighteren med flere effektive angrep, men tålte svært lite juling. Hvordan han fungerer her, vet vi ikke ennå.

Som nevnt vil Double Dragon Revive bli utgitt i 2025 og kommer til PC, PlayStation og Xbox. Selv om ingenting er bekreftet, føles det som et spill som ville vært perfekt for Switch 2, så vi ville ikke bli overrasket om det også blir kunngjort for Nintendos neste format i god tid.

Sjekk ut de første bildene og traileren som viser Marian og Yagyu Ranzo nedenfor.