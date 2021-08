Mario Golf: Super Rush får Toadette og ny bane gratis

Camelot og Nintendo var tidlig ute med å si at de stadig ville bringe mer innhold helt gratis til Mario Golf: Super Rush, og det viser seg at ventetiden ikke blir lang heller.

Vi har nå blitt fortalt at Mario Golf: Super Rush får en gratis oppdatering i morgen som i tillegg til å forbedre bevegelseskontrollene vil la oss kunne bruke Toadette og spille i Super Mario Odyssey sin New Donk City. For de som ønsker tette kamper er det også greit å notere seg at oppdatering også lar oss spille rangerte kamper hvor det venter spesielle premier om du havner litt oppe på tabellene.