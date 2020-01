Mario Kart 8 Deluxe er fortsatt det bestselgende Switch-spillet

Nylig kunne Nintendo avsløre at de har solgt 52 millioner Switch-konsoller. Det skyldes blant annet en rekke store lanseringer i løpet av konsollens levetid, som alle har solgt mange millioner eksemplarer.

Tradisjonen tro har Nintendo, gjennom deres kvartalsresultater, oppdater listen over hvor mange eksemplarer hver av deres førstepartstitler har solgt, og listen er imponerende.

Mario Kart 8 Deluxe leder fortsatt an med 22.96 millioner solgte eksemplarer etterfulgt av Super Smash Bros. Ultimate med 17.68 millioner. Super Mario Odyssey ligger på 16.59 millioner sammen med The Legend of Zelda: Breath of the Wild med 16.34 millioner.

Det virker dog som at Pokémon Sword/Shield etter hvert vil ta igjen Mario Kart 8 Deluxe, da det allerede solgte 16.06 millioner eksemplarer etter bare et par måneder på markedet.