Mario Kart 8 Deluxe er i ferd med å få en siste bølge av nye spor og figurer.

HQ

Da Nintendo annonserte Booster Course Pass for Mario Kart 8 Deluxe, avslørte de at vi ville få seks bølger med to kopper hver (totalt åtte baner) i løpet av to år. Under Nintendo Direct fikk vi endelig et skikkelig innblikk i hva som kommer i det endelige Wave 6, som dessverre ikke fikk noen annen utgivelsesdato enn "Winter 2023".

Det ble bekreftet at Daisy Circuit fra Mario Kart Wii var en av banene som ville bli inkludert i spillet, og den har fått litt av en oppussing og ser ut til å være bedre enn noensinne. Fire nye førere vil også bli lagt til i spillet; Diddy Kong, Funky Kong, Pauline og Peachette.

Spesielt Pauline ser ut til å være en veldig morsom fører med mange flotte animasjoner. Ta en titt på det hele nedenfor.