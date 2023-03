Mario Kart 8 Deluxes Booster Course Pass Wave 4 får utgivelsesdato i trailer

HQ

Nintendo ga oss en liten smakebit på hva Mario Kart 8 Deluxes fjerde Booster Course Pass-bølge vil inkludere når det snart seks år gamle spillet dukket opp i forrige måneds Direct-sending. Dette ved å bekrefte at Birdo blir kjørbar igjen og at en ny Yoshi's Island-bane kommer, men nå er det tid for alle detaljene, inkludert utgivelsesdatoen.

Dette i form av en ny trailer som viser frem følgende åtte baner som kommer til Mario Kart 8 Deluxe den 9. mars hvis du eier Booster Course Pass:



Amsterdam Drift fra Mario Kart Tour



Bangkok Rush fra Mario Kart Tour



DK Summit fra Mario Kart Wii



Mario Circuit fra Mario Kart DS



Riverside Park fra Mario Kart Super Circuit



Singapore Speedway fra Mario Kart Tour



Waluigi Stadium fra Mario Kart: Double Dash



Yoshi's Island



Sistnevnte viser en hel haug med Birdos som kappkjører for å minne oss om denne tilbakekomsten har vært etterlengtet av mange en stund, så det er bare å glede seg til neste torsdag.