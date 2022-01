Mario Kart 9 nærmer seg visst

Det har snart gått fem år siden Mario Kart 8 Deluxe ble lansert på Nintendo Switch og snart åtte år siden originalen kom. Dette har ikke stoppet førstnevnte fra å fortsatt selge såpass godt at det nærmer seg 40 millioner med stormskritt, så det er ikke rart at noen nesten har gitt opp håpet om et nytt skikkelig spill i serien. Heldigvis virker det som om vi ikke må vente altfor mye lengre.

I kjent stil har Gamesindustry.biz samlet noen av spillverden mest kjente og troverdige analytikere for å gi sine spådommer om dette året, og der sier anerkjente Dr. Serkan Toto fra Kantan Games rett ut at Mario Kart 9 er under aktiv utvikling. Han tror også at Nintendo kommer til å annonsere spillet i år, noe kan bli mer spennende enn forventet siden det visstnok skal by på en spennende "nyvinning". Hva sistnevnte er hinter han ikke til engang, så det er bare å komme med teorier og ønsker.