Mario Kart Live: Home Circuit støtter nå delt skjerm

Like fø jula får Mario Kart Live: Home Circuit nå en større oppdatering som bringer spillet til version 2.0.

Mario Kart Live: Home Circuit er en AR-opplevelse hvor man bygger baner på sitt stuegulv og styrer en fjernstyrt bil med sin Nintendo Switch. Tidligere måtte man bruke én Switch per per person for å kunne spill mot hverandre, men den nye oppdateringen legger til støtte for delt skjerm så man kan styre hver sin bil på den samme skjermen.

Eier man kun en bil kan man fortsatt dele opplevelsen takket være enda en ny multiplayer-del: Relay Race. Her er det snakk om en spillmodus for 2-4 spillere hvor man bytter på å styre og hvor spillerne i passasjersetet kan assistere med bruken av power-ups.

For solospillere tilføyes den nye Luigi Cup, som låser opp nye kosmetiske gjenstander når du gjennomfører den.