Mario kommer ikke til å ha italiensk aksent i den kommende filmen

Som du sikkert har fått med deg får Mario en egen animasjonsfilm i desember neste år, produsert av samme studio som ga oss Despicable Me, nemlig Illumination. Og Mario selv skal tolkes av Chris Pratt som altså har stemmen, et valg som overrasket mange.

Nylig ble Illumination-sjefen Chris Meledandri møtt av en Toofab-reporter på flyplassen LAX (Los Angeles), og fikk da spørsmål om Mario har en italiensk aksent i filmen, som han som kjent har i spillene. Det viser seg dog at denne versjonen av Mario ikke kommer til å snakke slik, og Meledandri forklarte:

"We cover it in the movie. So you'll see that we definitely nod to that, but that's not the tenor of the performance throughout the film."

Han ser imidlertid ut til å virkelig troa på Pratt som Mario, og la også til:

"All I can tell you is the voice that he's doing for us and Mario is phenomenal. I can't wait for people to hear it."

Ville du foretrukket en italiensk aksent, eller tror du det kommer til å fungere like bra uten?