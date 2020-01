Mario & Luigi-serien får trolig leve videre

I fjor måtte studioet bak den høyt elskede Mario & Luigi-serien, AlphaDream, takke for seg på grunn av dårlig økonomi.

Mange trodde at dette var dødsstøtet for serien også, men det er kanskje ikke tilfellet likevel. Eurogamer har nemlig funnet ut at Nintendo of America nylig søkte om et helt nytt Mario & Luigi-varemerke, som betyr at det er fornyet interesse i å fortsette serien.

Det vites ikke i hvilken kapasitet, eller om dette betyr helt nye kapitler, eller en gjenutgivelse av de tidligere spillene på Switch, men det betyr uansett at vi kan forvente å se mer fra Mario & Luigi.