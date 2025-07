Mario Paint er tilbake på Nintendo Switch Online

HQ

En av Nintendos mest elskede og herlig merkelige kreative titler fra 90-tallet gjør en uventet retur: Mario Paint blir lagt til Nintendo Switch Online som en del av utvidelsespakken. Spillet ble opprinnelig utgitt i 1992, og lot unge spillere utfolde sine kunstneriske muskler sammen med alles favorittpudrete rørlegger.

Nintendo har bekreftet at Mario Paint vil ha full støtte for både Joy-Con- og berøringsskjermkontroller, noe som betyr at spillere kan nyte opplevelsen selv uten den klassiske Super Nintendo-musen. Hvorvidt denne versjonen vil inkludere online deling av brukernes kreasjoner er fortsatt uklart, men det er absolutt håp.

Har du lekt deg med Mario Paint i SNES-tiden? Nå har du sjansen til å gjenoppleve magien, eller oppdage den for første gang.