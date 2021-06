Mario Party Superstars samler de beste spillene på Switch

Så sent som i 2018 fikk vi et nytt Mario Party-spill, men de av oss som er litt opp i årene vil hevde at de gamle spillene fortsatt er best. Dette har tydeligvis Nintendo fått med seg.

Mario Party Superstars samler nemlig en rekke klassiske kart og minispill når det blir tilgjengelig på Nintendo Switch den 29. oktober. Her samles fem av kartene fra Nintendo 64-spillene i oppusset form. Selve traileren viser bare Peach's Birthday Cake og Space Land, så fortell gjerne hvilke andre du ønsker å se. Med over hundre minispill som kan nytes sammen med andre hjemme hos deg selv eller over internett høres dette ut som noe som kan bli meget moro for både unge og gamle i høst.