Mario + Rabbids: Sparks of Hope er ferdig og klart for oktober

Ubisoft skal ikke lansere mange storspill i høst, men du kan i alle fall være trygg på å få fingrene i oppfølgeren til Mario + Rabbids Kingdom Battle neste måned.

For utviklerne forteller at Mario + Rabbids: Sparks of Hope har "gone gold", noe som enkelt sagt betyr at spillet er ferdigutviklet. Dermed kan du være trygg på å få kose deg med det den 20. oktober. I tillegg har vi fått lov til å avsløre at Ben har testet en nesten ferdig utgave og skal dele sine tanker om det klokken 18 i dag, så titt gjerne innom da.