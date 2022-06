Mario + Rabbids: Sparks of Hope raskt oppsummert i gameplaytrailer

HQ

Siden Ubisoft i kjent stil lekker som en sil visste vi allerede at Mario + Rabbids: Sparks of Hope lanseres i oktober, men det franske selskapet hadde heldigvis et par andre ting på lur til dagens Direct-sending.

Utviklerne har gitt oss en gameplaytrailer som viser noen av måtene Mario + Rabbids: Sparks of Hope bygger videre på det første spillet. Blant annet vil Bowser være en av de spillbare figurene, samtidig som at vi kan løpe fritt rundt omkring i kamper i stedet for originalens rutebaserte system. Nærmere informasjon om alt dette avsløres i en mer detaljert presentasjon klokken 18 i morgen.