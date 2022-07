Mario + Rabbids: Sparks of Hopes filstørrelse er tre ganger større enn Kingdom Battle

HQ

Filstørrelsen til Mario + Rabbids Kingdom Battle var ganske håndterbare 2,3 gigabyte, noe som sannsynligvis ikke forårsaket noen lagringsproblemer for Switch-eiere. Donkey Kong Adventure-utvidelsen la også bare til ytterligere 1,5 gigabyte.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope ser derimot ut til å være et mer saftig produkt, hvis filstørrelsen er noe å gå etter. Takket være de offisielle dataene på Nintendo.com vet vi nå at spillet krever 7,1 gigabyte lagringsplass, som er over tre ganger så mye som det originale spillet. Dette betyr forhåpentligvis at vi kan forvente en høyere grafisk kvalitet, men også en større miljøvariasjon og mer innhold.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope lanseres 20. oktober, eksklusivt for Switch.