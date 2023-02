Mario + Rabbids: Sparks of Hopes Tower of Doooom-DLC kommer neste uke

HQ

Ubisoft har annonsert at neste uke vil markere lanseringsdatoen for den første Mario + Rabbids: Sparks of Hope-DLCen. Den er kjent som Tower of Doooom og sies å tilby "svært strategiske kamper", men når det gjelder hvordan disse spiller ut i praksis, har Ubisoft holdt kortene ganske tett så langt.

Og til tross for at DLCen slippes 2. mars, har vi fortsatt ikke en skikkelig trailer for den. Alt vi har å gå på er den ekstra korte teaseren på sosiale medier som du finner nedenfor.

Det vi vet er at Tower of Doooom vil være eksklusiv for spillets Season Pass, noe som betyr at du må skaffe det hvis du har tenkt å sjekke ut innholdet.