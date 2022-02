Mario Strikers: Battle League Football annonsert

Siden vi allerede kan kose oss med kart-kjøring, golf og tennis med Mario og gjengen på Switch var det bare et tidsspørsmål før det ble mer fotball også. I motsetning verdensmesterskapet viser det seg at avsparket her vil skje i sommer.

Det som passende nok heter Mario Strikers: Battle League Football vil slippes på Nintendo Switch den 10. juni. Jeg skriver passende siden vi selvsagt ikke snakker vanlig fotball her. I stedet spiller man fem mot fem på en arena nesten uten regler, Med mulighet for å både takle, bruke klassiske Mario-våpen, skyte spesielle skudd unike for figuren du bruker og bruke utstyr som passer din spillestil virker det som om vi kan forvente mye moro med Mariofotball om fire måneder.