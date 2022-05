Mario Strikers: Battle League Football ser ut til å få flere karakterer etter lanseringen

HQ

Det var mange som ble litt skuffet da det ble annonsert at det kommende Mario Strikers: Battle League Football kun har ti spillbare karakterer. Nå ser det imidlertid ut til at det kommer flere etter hvert. Gjennom datamining har 20 ikke navngitte karakterer blitt funnet. Hvorav ti av dem nok er de vi allerede vet om, mens de resterende ti er nye. Det er Wipeoutjack7 på Twitter som har delt et bilde som viser "Characters_1", "Characters_2" og så videre hele veien opp til "Characters_20".

Antakeligvis kommer disse som nedlastbart materiale ettersom Nintendo har annonsert at det vil komme gratis DLC etter hvert. Hvilke karakterer det er, er som sagt uklart, men det er gode nyheter for alle som mente at ti var altfor få. Spillet slippes 10. juni på Nintendo Switch.