Mario Strikers-klonen Mariostro Strikers er nå tilgjengelig for kjøp på Xbox Marketplace

Det er ikke noe nytt at mange spill er skamløse, dårligere kopier av velkjente titler, og mange av dem blir utgitt på hyppig basis. Men selv blant dem er Mariostro Strikers: Soccer League et bemerkelsesverdig eksempel, og har tiltrukket seg mye oppmerksomhet på grunn av sin veldig åpenbare likhet med Mario Strikers. Ikke bare i gameplayet, men hovedsakelig i estetikken, og det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid før de møter rettslige skritt fra Nintendo.

På Xbox Marketplace kan du lese følgende i spillets beskrivelse :

"Dykk ned i den spennende verdenen av arkadefotball med [Ditt spillnavn her]! Opplev spenningen i 4v4-kamper, der hver spiller teller. Med 10 unike og morsomme lag å velge mellom kan du drible, passe og skyte deg til seier mens du forsvarer målet ditt med en dyktig keeper."

Hvis du mot formodning skulle ha lyst til å prøve Mariostro Stikers, er det fortsatt tilgjengelig (i skrivende stund) på Marketplace for så lite som 4 dollar.

Er du interessert i Mariostro Strikers, og hvilke andre skamløse spillkloner husker du?