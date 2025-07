Mark Frost: Uten David Lynch er Twin Peaks over

HQ

Mark Frost, medskaperen av Twin Peaks, innrømmer nå at seriens fremtid henger i en tynn tråd etter David Lynchs bortgang tidligere i år. I et intervju med Empire avslører Frost at han og Lynch tidligere hadde diskutert muligheten for en fjerde sesong, men nå erkjenner han at det føles nesten umulig å fortsette uten Lynch - at hans død markerte den definitive slutten på Twin Peaks.

"Vi hadde snakket litt om hvor en fjerde sesong kunne gå, men nå som David har forlatt oss, er det vanskelig å se for seg å gjøre noe utover dette. Det føles absolutt som om sirkelen er sluttet."

Frost forteller om hvordan han og Lynch slet med avslutningen av tredje sesong, men mener at de klarte å binde alt sammen på best mulig måte - selv om episodene som ikke var regissert av Lynch, ifølge Frost selv, "sugde".

