Mark Hamil var med i første sesong av The Mandalorian

Det er ikke første gangen kjente skuespillere sniker seg med i Star Wars-produksjoner, for så å avsløre det lenge etter, og det blir nok heller ikke siste gang. Husker du den gangen Daniel Craig avslørte at han faktisk var en av stormtrooperne man støter på i Star Wars: The Force Awakens?

Nå har selveste Luke Skywalker, Mark Hamil, avslørt overfor Deadline at han faktisk har vært med i The Mandalorian. Han har nemlig stemmen til en droidebartender i seriens femte avsnitt, The Gunslinger, i kantina på Mos Eisley.

Den andre sesongen er nå i full produksjon, og planen ser ut til at premieren fortsatt vil være til høsten.