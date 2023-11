Mark Hamill gir seg som The Joker

HQ

Fans av den animerte Batman-serien og mange andre verk som involverer den mørke ridderen vil være godt kjent med spesielt to stemmer. I en årrekke har Kevin Conroy og Mark Hamill spilt overfor hverandre som henholdsvis Batman og The Joker, men siden Conroy dessverre gikk bort nylig ser det ut til at denne epoken nå er over for begge rollene.

I en tale på Fan Expo San Francisco i helgen uttalte Hamill at han offisielt går videre fra rollen som forbrytelsens klovneprins, ettersom "Uten Batman har kriminalitet ingen punchline".

Paret har jobbet sammen siden 1992, og har blant annet lånt ut talentene sine til Batman: The Animated Series, flere andre animerte Batman-filmer og spilt mot hverandre i Rocksteadys briljante Arkham-spilltrilogi. Det er virkelig slutten på en epoke, men vi kan i det minste se frem til mange andre prosjekter med Hamill som stemmeskuespiller, blant annet den kommende serien Masters of the Universe: Revolution, som forventes å debutere på Netflix i januar 2024.