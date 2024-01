Mark Hamill har endelig møtt sin Star Wars-mamma

HQ

Mark "Luke Skywalker" Hamill delte et av de søteste øyeblikkene under årets Golden Globes på sosiale medier da han endelig fikk møte Natalie Portman. Sammen med bildet skrev han: "Now I have finally met my 'mother', thanks to the @goldenglobes".

Skuespillerinnen spilte Padmé Amidala, moren til Leia og Luke, i prequel-trilogien og er fortsatt en fanfavoritt den dag i dag. I motsetning til Hamill har hun ikke vendt tilbake til Star Wars, til tross for at hun har sagt at det er noe hun ville vært interessert i hvis muligheten bød seg.