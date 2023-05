Mark Hamill kommenterer sitt herlige, mislykkede spark i Return of the Jedi

HQ

Hvis du noen gang har vært på Twitter, vet du sikkert at et av de mest populære animerte GIF-bildene, som ofte brukes når konteksten er Star Wars-tabber, er Mark "Luke Skywalker" Hamill som sparker en fiende under slutten av kampen mot Jabba the Hut.

Sparket bommer tydelig på målet som reagerer med en forsinkelse, og fansen har siden kalt dette et Force Kick, som til og med er nevnt i Wookieepedia. I løpet av helgen spurte en Star Wars-fankonto på Twitter sine følgere om de er plaget av det mislykkede sparket i Return of the Jedi, og fikk svar fra jedimesteren Jedi Hamill selv:

"Hvordan kan noen bli plaget av det mye omtalte, perfekt utførte Force-sparket mitt?!".

Vi er definitivt #TeamMarkHamill her, Force Kick viser bare hvor god Luke Skywalker faktisk er, men hva synes du?