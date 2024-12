Mark Hamills overraskende Star Wars-audition: "Hvem var fyren med skjegget?"

HQ

Mark Hamill, mest kjent for sin rolle som Luke Skywalker, delte nylig en morsom anekdote om sine tidlige dager med Star Wars. I et intervju på podcasten Politickin' with Gavin Newsom, Marshawn Lynch, and Doug Hendrickson fortalte Hamill om hvordan han under auditionen for Star Wars i 1976 ikke innså at han var i nærvær av George Lucas, den legendariske regissøren bak serien.

På den tiden hadde Hamill ingen anelse om hvor viktig Star Wars skulle bli. Han var rett og slett en av mange unge skuespillere som håpet å få en rolle i en film som virket usikker. Under auditionprosessen la han merke til en mann med skjegg i rommet som ikke snakket i det hele tatt, noe som slo ham som merkelig. Nysgjerrig spurte Hamill en annen skuespiller hvem den stille mannen var, og fant ut at det faktisk var George Lucas selv. Hamill hadde ingen anelse om hvem Lucas var på det tidspunktet, ettersom regissøren ikke var det kjente navnet han er i dag.

Hamill innrømmet også at han ikke hadde store forventninger til prosjektet. Han trodde først at det bare ville bli nok en film, uten å innse at den til slutt ville forandre filmlandskapet. Da han og de andre skuespillerne diskuterte filmen, stilte han til og med spørsmål ved om det var ment å være et seriøst prosjekt eller en parodi. Det var først senere at han forsto hvor banebrytende Star Wars var.

I ettertid er Hamills historie en sjarmerende påminnelse om hvor mye Star Wars har forvandlet seg fra et risikabelt og ukjent prosjekt til et kulturelt fenomen. Til tross for sin innledende tvil ble Hamills rolle som Luke Skywalker ikonisk og befestet hans plass i filmhistorien.

Tror du Mark Hamill ville ha blitt nervøs hvis han hadde gjenkjent George Lucas eller forstått hvilken innvirkning filmene ville få? Hva tror du ville ha skjedd da?