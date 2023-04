Mark Ruffalo og Hugh Laurie headliner Netflixs All The Light We Cannot See

Det er noen Netflix-produksjoner som kommer de neste ukene og månedene som ennå ikke har mottatt skikkelige trailere, men til tross for at dette er tilfelle, gjør streameren oss klare for en stjernespekket serie i november.

Netflix har nå sluppet teasertraileren for All The Light We Cannot See, en TV-tilpasning av den Pulitzer Prize-vinnende romanen som utforsker og dykker ned i menneskelige forbindelser i løpet av et tiår.

Showet vil koble livene til en blind fransk jente og hennes far (med disse to karakterene spilt av Aria Mia Loberti og Mark Ruffalo) som søker tilflukt hos jentas onkel (Hugh Laurie) under andre verdenskrig, og vever dette med livet til en tysk tenåring som er kjent som ekspert på radioreparasjon.

På toppen av dette er det Shawn Levy som har støtt for regien, så det er bare å glede seg til serien kommer på Netflix 2. november.