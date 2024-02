Mark Ruffalo sier at han er med i Captain America: Brave New World, men så viser det seg at han ikke er det.

Mark Ruffalo er kjent for å snakke usaklig i intervjuer. Ikke at han sier noe for å fornærme folk eller noe sånt, bare at han har en måte å formulere seg på som ofte fører til at spoilere blir avslørt.

Da Ruffalo nylig talte på Santa Barbara International Film Festival, ble han spurt om han kommer tilbake i Captain America: Brave New World, sa han "ja", men fortsatte med å si at han ikke kunne si så mye om det, bortsett fra at det er spennende.

Tilsynelatende har Ruffalo uttalt seg feil, og det sies nå at han ikke vil være med i Captain America 4. Med tanke på at dette er Ruffalo, og at Red Hulk godt kan være med i filmen, er det mange fans som går i konspirasjonsmodus og prøver å finne på måter Ruffalo kan dukke opp på.