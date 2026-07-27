Mark Strong har hår i den offisielle teaseren til « Neuromancer

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Slutten av 2026 og begynnelsen av 2027 kommer til å bli svært dystopisk, i hvert fall når det gjelder TV-serier, for ikke bare skal vi tilbake til en verden med replikanter og mennesker i «Blade Runner 2099», men vi skal også følge verdens beste datatyv i « Neuromancer.

Neuromancer, som er basert på romanen med samme navn fra 1984 av William Gibson, handler om Case, en hacker som stjeler data via cyberspace, mens han blir dratt inn i et ran som skal velte et enormt konsernimperium. Callum Turner spiller hovedrollen som Case, og i rollelisten finner vi blant andre Mark Strong, Briana Middleton, Max Irons, Sam Woolf og Peter Sarsgaard.

Teaseren avslører ikke altfor mye om « Neuromancer. I løpet av litt over ett minutt får vi et innblikk i en typisk dystopisk cyberpunk-verden, komplett med prangende antrekk, tårnhøye bygninger og en romstasjon som ser ut til å være moden for hacking. Vi kommer sikkert til å få se mer av serien før den har premiere i januar neste år, når den blir en del av det store utvalget av Apple TV-serier og -filmer.