Mark Wahlberg og LaKeith Stanfield har hovedrollene i Prime Videos actionfilm Play Dirty

Det ser ut til å være en trend med strømmefilmer, ettersom de ofte mangler den kvaliteten som vi oftere finner i TV-serier. Dette har ikke hindret mange strømmere i å fortsette å produsere langfilmer, blant annet Prime Video, som nå har delt den første traileren for det kommende actioneposet Play Dirty.

I denne filmen følger vi et team av tyver som ønsker å gjennomføre karrierens største kupp, en jobb der de skal forsøke å rane et helt land. Jepp, ideen er å stjele en veldig dyr skatt som har kommet over radaren deres, en oppgave som vil sette dem på radaren til New York-mafiaen.

Play Dirty I hovedrollene ser vi Mark Wahlberg og LaKeith Stanfield, med Rosa Salazar i den kvinnelige hovedrollen. Filmen er regissert av The Nice Guys og Shane Black fra Kiss Kiss Bang Bang, og den lander på Prime Video så snart som 1. oktober. Sjekk ut traileren for filmen nedenfor.