Mark Wahlberg og Michelle Monaghan er tilbake i Apple TVs Family Plan-oppfølger i november

Apple TV Apple TV fortsetter å være en fantastisk strømmeplattform fullpakket med tilbakevendende og nye prosjekter. På førstnevnte punkt har den første traileren for oppfølgeren til filmen The Family Plan blitt publisert, og i den får vi se Mark Wahlberg og Michelle Monaghan gjenforenes og nok en gang blir jaktet av farlige snikmordere.

Denne gangen er filmens hovedskurk Kit Harington, som spiller hovedrollen og leverer en mildt sagt minneverdig irsk aksent. Plottet ser ut til å være at Haringtons karakter hadde sammenstøt med Wahlbergs hovedrolle i et tidligere liv, og nå ønsker han hevn og å ta Wahlbergs familiebedrift til sin egen.

Hvis du har vært på jakt etter et morsomt actioneventyr å se, kanskje sammen med familien i julen, siden denne oppfølgeren har et festlig tema, kan du selvsagt gå inn på Apple TV den 21. november for å se The Family Plan 2. Se traileren nedenfor.