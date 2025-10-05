Mark Wahlberg om å bli med i Marvel Cinematic Universe: "Jeg vet ikke om jeg har selvtillit nok til å gjøre det"

HQ

Det er mange store stjerner i Marvel Cinematic Universe. I en periode, da superheltfilmene var på sitt største, var det helt vanlig å se de største skuespillerne i ikoniske roller i MCU, men i løpet av de siste årene har interessen avtatt, og veksten i Marvels rolleliste har avtatt.

Ettersom det fortsatt er mange superheltroller å fylle, bør vi forvente at Mark Wahlberg til slutt blir med i MCU, en bragd skuespilleren, som har medvirket i mange store franchiser som Transformers, ennå ikke har klart? Svaret på det spørsmålet ser ut til å være et ganske rungende nei.

I en samtale med Entertainment Tonight ble Wahlberg spurt om han til slutt vil se etter å bli med i MCU, som han svarte :

"Jeg vet ikke om jeg har selvtillit nok til å gå ut av traileren i et av disse kostymene. Jeg vet ikke om jeg har selvtilliten til å gjøre det. Jeg har sett mange som jeg elsker, Iron Man har vært min favoritt. Jeg synes den var selve symbolet på superheltfilmer av høy kvalitet, men jeg bare... Jeg har aldri hatt muligheten, så jeg har aldri måttet ta en avgjørelse om jeg ville eller ikke. Men jeg har egentlig ikke gjort noe i den sjangeren heller."

Hvis Marky Mark skulle dukke opp i MCU, hvilken karakter tror du ville passe best til ham?