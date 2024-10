Mark Zuckerberg: "Jeg ville bli overrasket om noen i verden kunne slå meg i Civilization"

HQ

Det er en stund siden vi skrev om Facebook-skaperen og Meta-sjefen Mark Zuckerberg, som etter de store floppene med metaverse-satsingene ser ut til å ha holdt en lav profil.

Nå har han imidlertid blitt intervjuet av Pubity, og byr på en litt uventet detalj om seg selv, nemlig at han mener han er verdens beste Civilization-spiller:

"Når det gjelder strategispill, er det mest sannsynlig at det er Civilization jeg ønsker å være best i verden på. Jeg tror jeg på et eller annet tidspunkt bør lage en Twitch-stream der jeg spiller med noen, for jeg er ganske overbevist om at jeg er i nærheten av stormesterstatus. Det ville overraske meg om noen i verden kunne slå meg i det."

Zuckerberg sier at kona var sjokkert over at han hadde spilt det i over tusen timer, noe som ærlig talt ikke er så sjokkerende som Zuck ser ut til å tro, som mange på sosiale medier allerede har påpekt.

Om han er verdens beste eller ikke, skal vi la være usagt, men hva tror du?