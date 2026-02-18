Mark Zuckerberg skal vitne i den tragiske SoMe-rettssaken

HQ

Vi har tidligere skrevet om at Youtube, Facebook og Instragram anklages for å holde tilbake informasjon om hvor avhengighetsskapende og skadelige sosiale medieplattformer kan være for unge mennesker, på toppen av problemer med barn som dør av SoMe-utfordringer, og ingen ringere enn Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg skal nå vitne i en av rettssakene som har kommet ut av det.

En 20 år gammel kvinne, kjent som KGM, anklager SoMe-plattformer for å ha gjort henne avhengig i tidlig alder, noe som har ført til depresjon og selvmordstanker.

Som i enhver god amerikansk rettssak har advokatene allerede jobbet døgnet rundt for å fjerne californiske innbyggere fra juryen, til tross for at rettssaken finner sted i den staten, ettersom disse tilsynelatende skal være mer kritiske til SoMe enn innbyggere i andre amerikanske stater. Ingen kilder eller data ser ut til å støtte denne påstanden, mens på delstatsnivå har California sammen med New York og Washington vært ledende når det gjelder rettssaker.

Rettssaken vil fortsette i omtrent en måned, og avsluttes med at 12 jurymedlemmer skal avgjøre om Instagram og Youtube har skylden for den unge kvinnens problemer eller ikke. Det skal bemerkes at kvinnen begynte å bruke plattformene da hun var 11 år gammel, to år før minimumsalderen for en Instagram- eller Youtube-konto. Saken hviler på en antakelse om at plattformene er designet for å gjøre brukerne avhengige i en slik grad at det blir skadelig for deres mentale helse. TikTok og Snapchat var opprinnelig også inkludert, men har allerede inngått forlik utenfor retten.

Ytterligere to rettssaker skal finne sted i Los Angeles i sommer, basert på de samme grunnleggende problemstillingene, samtidig som målet er å lage en slags mal for mer enn tusen potensielle nye rettssaker i emning, der SoMe har blitt beskyldt for å bidra til selvmord, spiseforstyrrelser, en kraftig økning i depresjon og angst.

Denne rettssaken vil for det meste fokusere på den tekniske delen, slik vi forstår det, med algoritmer, design av brukeransikter og funksjonalitet basert på brukernes innspill, ettersom amerikansk lovgivning gjør plattformene selv nesten helt immune mot konsekvensene av innholdet som brukerne lager.