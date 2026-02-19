Mark Zuckerbergs vitneforklaring i SoMe-rettssaken var ikke perfekt

HQ

Den store SoMe-rettssaken om avhengighet, med interne dokumenter og upublisert forskning som nøkkelfaktorer, gikk ikke altfor bra for Meta-sjef Mark Zuckerberg, og noen av dagens medier, som BBC, hevdet rett ut at han "slet i retten" da han forsvarte seg mot et stort antall interne dokumenter som viste at ledelsen har gjort svært lite for å bekjempe ungdoms avhengighet av plattformene deres, og heller ikke har klart å implementere funksjoner for å beskytte barn mot uønsket oppmerksomhet fra voksne.

Mens TikTok og Snapchat allerede har inngått forlik, forsvarer Instragram og Facebook sammen med Youtube seg fortsatt mot en lang rekke anklager om at plattformene er vanedannende for barn, og hovedsaksøkeren er en ung kvinne som kun er kjent som K.G.M., som hevder at hun brukte sosiale medier 16 timer om dagen. En rekke foreldre som har mistet barn på grunn av utfordringer med sosiale medier, depresjon og selvmord, angivelig forårsaket av SoMe-avhengighet, har også vist stor interesse for rettssaken.

Zuckerbergs hovedforsvar var basert på feilaktig fremstilling av intern kommunikasjon, til tross for at den ble presentert uten at det ble stilt spørsmål ved sitatet. Formuleringen hans var "feilaktig fremstilling".

Mark Lanier, hovedadvokaten til K.G.M., presenterte et bredt spekter av intern kommunikasjon i Metas toppledelse, og la frem bevis for at Meta har vært klar over problemene med tenåringers bruk av plattformene i årevis, også på ledernivå. Noen av bevisene viste en bevissthet om at aldersbegrensningsmekanismer ikke ble håndhevet, og i en e-post fra daværende Head of Global Affairs, Nick Clegg, innrømmet han at Meta ikke kunne hevde at de "gjør alt vi kan". Dette ble senere fulgt opp av interne diskusjoner fra 2018 om positive resultater av oppbevaring av tweens, barn i alderen 8-12 år, til tross for at minimumsalderen for brukere er 13 år. Zuckerbergs svar var en merkelig kommentar om at de utgjorde mindre enn én prosent av inntektene, og at dokumentene var tatt ut av sin sammenheng. Et forsvar som mest sannsynlig ikke vil bli sett på som spesielt hjelpsomt.

En intern studie som viste dyptliggende problemer med avhengighet og depresjon blant de yngste brukerne, ble også avfeid som "ikke utført i Meta", men da Metas egen advokat stilte Zuckerberg spørsmål, var det plutselig et bevis på positive aspekter ved Instagram-bruk - til tross for at studien direkte sammenlignet Instagram med å få tenåringer til å føle seg dårlige, men likevel fortsatte å bruke det med "en avhengighetsfortelling om deres Instagram-bruk".

Lanier beviste også at bare 1,1 % av de unge brukerne aktivt brukte funksjoner som begrenset den daglige bruken, mest sannsynlig fordi de måtte slås på manuelt.

Dette vitnesbyrdet kommer på toppen av at Instagram-sjef Adam Mosseri i rettssaken uttalte at 16 timers daglig bruk av Instagram nå "viser en avhengighet".

Den nåværende rettssaken er langt fra over, og mer enn tusen flere er potensielt på vei.