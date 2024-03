Markedsføringen av Silent Hill 2 ser ut til å være i ferd med å starte

HQ

Det har ved flere anledninger den siste tiden gått rykter om at Bloober Team er så godt som ferdig med utviklingen av Silent Hill 2 Remake, og at det nå er opp til Konami å fastsette en lanseringsdato og sette i gang markedsføringskampanjene. Og nå ser det ut til at det siste er i ferd med å skje.

Som Horror Game Central på X har lagt merke til, har GameStop-butikker begynt å vise plakater av spillet, og de inkluderer også ESRB-klassifisering. Det har gått rykter om at Silent Hill 2 Remake ville bli utgitt i slutten av mai, og starten på markedsføringen denne uken kan støtte dette, selv om ingenting er bekreftet. Det ser i hvert fall ut til at vi ikke trenger å vente så mye lenger.