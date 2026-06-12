Marokko bekrefter to smertefulle fravær like før VM-debut

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Marokko har offisielt bekreftet det som allerede ble rapportert i går: at to spillere, Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) og Nayef Aguerd, har pådratt seg skader og må forlate laget, rett før Marokko gjør sin VM-debut mot Brasil (lørdag 13. juni, kl. 23:59 CEST, 22:59 BST).

Det kongelige marokkanske fotballforbundet (FRMF) opplyste i en uttalelse fredag at Ez Abde, som spiller for Betis, har pådratt seg en skade i høyre kne som berører det mediale kollaterale leddbåndet, og at han vil trenge langvarig behandling og rehabilitering. Aguerd, fra Olympique de Marseille, har vært skadet i flere uker, og til tross for at han har vist «en markant forbedring de siste ukene», vil han ikke være helt frisk før turneringens start.

Marokkos landslagstrener Mohamed Ouahbi har kalt inn to spillere som var på forhåndslisten: spissen Amine Sbaï fra Angers og midtstopperen Marwane Saadane fra den saudiarabiske klubben Al-Fateh.

Etter Brasil på lørdag møter Marokko Skottland og Haiti. Etter å ha nådd semifinalen i 2022 og finalen i Afrikamesterskapet i år, er forventningene høye til det nordafrikanske laget.