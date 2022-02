Mars er fylt med spennende filmer

HQ

Den kommende måneden er ikke bare fullstappet med lovende spill. Vi som i tillegg liker filmer kan også glede oss til mange spennende premierer på den fronten. Personlig ser jeg helt klart mest frem til The Batman, men The Adam Project kan også bli kul mens Operation Fortune: Ruse de Guerre kan bli hva som helst siden man aldri vet med Guy Ritchie. Michael Bay kan jo alltids også fylle en kveld med eksplosjoner selv i en film kalt Ambulance, så når vi i tillegg vet at Pixar vanligvis leverer varene og er klare med Turning Red (Rød) er det bare å glede seg til filmer i mars. Se og høre bare på litt om disse i videoen under.