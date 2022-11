Marsupilami: Hoobadventure utvides med gratis dinosaureventyr

HQ

Marsupilami: Hoobadventyre viste seg å være et overraskende underholdende plattformeventyr med André Franquins klassiske tegneserie Marsupilami (Spiralis på norsk) i hovedrollen. Det ble utgitt for et år siden og Ocellus Studio og Microids mente åpenbart at dette trengte en liten feiring.

De har nå derfor supplert tittelen med en gratis utvidelse kalt The Hidden World, hvor vi får møte dinosaurer og helt nye eventyr. Her er beskrivelsen:

"The Hidden World contains 10 brand new levels for some crazy Jurassic action! Whilst most skillful players will try the Chrono mode for these new levels, only the best of the best would date to tackle the brand new Cataclysm mode! Face new enemies and hunt for non-fossilized collectibles to unlock all the game's achievements!"

Sjekk ut den nye traileren som viser det nye tilskuddet til Marsupilami: Hoobadventure.