Martha is Dead bekreftet til PS4 og PS5

Martha is Dead var allerede annonsert til PC, Xbox One og Xbox Series, men i går ble ytterligere to plattformer bekreftet - PS4 og PS5. Ifølge pressemeldingen vil Martha is Dead utgis samtidig på PC og konsoller på en enda ubestemt dato i 2021.

Martha is Dead er et spill om et mysterium, en psykologisk thriller hvor du spiller som datteren til en tysk soldat under andre verdenskrig. Plotet går i gang når du finner din egen søster, Martha, druknet, og tar deg gjennom Toscanas merkelige forklore i 1944. Spillet foregår først og fremst i et tradisjonelt førstepersonsperspektiv, men inkluderer også bakgrunnshistorier fortalt via merkelige dukketeatre, som du kan se i traileren øverst.