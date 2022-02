Martha is Dead sensureres på PlayStation

HQ

Sony er kjent for å ha ganske strenge regler for hva som får vises i spill til PlayStation, hvilket blant annet førte til en morsom scene i Devil May Cry 5 der en naken rumpe i den europeiske PlayStation-versjonen ble dekket til av et lilla lys som nesten så ut som det kom fra... ja... rumpa. PC- og Xbox-versjonen var imidlertid ikke sensurert.

Nå har Sonys strenge regler påvirket et annet spill da utvikleren LKA og utgiveren Wired Productions sier at PlayStation-versjonen av skrekkspillet Martha is Dead har blitt sensurert. Selv om de ikke forklarer hvilke scener som påvirkes, er det nok relatert til den grafiske volden i eventyret.

På grunn av sensureringen kommer ikke den fysiske PS5- og PS4-versjonen til å slippes den 24. februar, men den digitale utgaven lanseres som planlagt med spillet endret. Heldigvis påvirkes ikke PC- eller Xbox-versjonene av Martha is Dead av dette. Du kan klikke på linken over for å se hele uttalelsen, men under finner du den viktigste delen:

"Both Wired Productions and LKA have always been open and honest about Martha Is Dead content, with the sensitive depictions in play consistently communicated to the media since the game was announced in 2019. This content is also flagged clearly and repeatedly within the game itself before play begins. It is with regret that we have had to modify the experience on the PS5 and PS4 versions, with some elements no longer playable. After over four years of passion and hard work, Developer LKA now requires extra time to make these unplanned changes."