Martin Scorsese har ingen planer om å pensjonere seg

Det er få regissører som er mer kjent enn Martin Scorsese, og i løpet av de tiårene vi har sett filmene hans, ser det ut til at gamle Marty ennå ikke har mistet grepet. Men nå som han nærmer seg åttiårene, går det likevel vedvarende rykter om at han er på vei inn i pensjonistenes rekker.

Men på en pressekonferanse på kinomuseet i Torino nylig (takk, The Hollywood Reporter) avslørte Scorsese at han ikke har noen planer om å slutte å lage film. "Jeg sier ikke farvel til kinoen i det hele tatt", sa han.

"Jeg har fortsatt flere filmer å lage, og jeg håper Gud gir meg styrke til å lage dem."

Vi vet allerede at Scorsese har minst to prosjekter til på gang. En biografi om Frank Sinatra er satt på vent, men i mellomtiden har Scorsese jobbet med en film om Jesus Kristus. Så lenge han har ideer til filmer, ser det ikke ut til at han kommer til å gi seg med det første.