Martin Scorsese skal lage ny film om Jesus

HQ

Martin Scorseses kommende Killers of the Flower Moon kommer på kino senere i år, men allerede nå ser det ut til at den anerkjente regissøren har blikket rettet mot sitt neste prosjekt.

Ifølge en ny rapport fra Variety skal Scorsese ha møtt paven for å diskutere et manus til en film om Jesus:

"Jeg har svart på pavens appell til kunstnere på den eneste måten jeg vet hvordan: ved å forestille meg og skrive et manus til en film om Jesus", sa regissøren på en konferanse i Vatikanet.

Han la også til at han er i ferd med å begynne å lage filmen, noe som betyr at den kan bli hans neste etter Killers of the Flower Moon. Til tross for sine 80 år ser det ut til at Scorsese ikke er helt ferdig med å sitte i regissørstolen ennå. Da er det jo litt ekstra spesielt at han ønsker å gå tilbake til et tema han allerede har tatt opp i The Last Temptation of Christ.

Hva tror du om en om ny Jesus-film fra Scorsese?