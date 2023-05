Martin Scorsese vil tilbake bak kameraet, men sier at "det er for sent".

HQ

Mens deltakerne på Cannes Film Festival for tiden tilsynelatende er i ekstase etter å ha sett Martin Scorseses siste regissørarbeid, Killers of the Flower Moon, en film som du kan se en trailer for nedenfor, har filmskaperen berørt sin alder og hva det betyr for hans fremtidige karriere i et intervju med Deadline.

På spørsmål om han vil komme tilbake bak kameraet for flere filmer, svarte Scorsese:

"Det må jeg. Det må jeg. Jeg skulle ønske jeg kunne ta en pause i åtte uker og lage en film samtidig [ler]. Hele verden har åpnet seg for meg, men det er for sent. Det er for sent."

Med en så hjerteskjærende måte å uttrykke ting på, ble Scorsese bedt om en avklaring på at det var "for sent", som han fortsatte med:

"Jeg er gammel. Jeg leser ting. Jeg ser ting. Jeg vil fortelle historier, og det er ikke mer tid. Kurosawa, da han fikk sin Oscar, da George [Lucas] og Steven [Spielberg] ga den til ham, sa han: "Jeg begynner først nå å se muligheten for hva film kan være, og det er for sent." Han var 83. Den gangen sa jeg: "Hva mener han?" Nå vet jeg hva han mener."

I en alder av 80 år er det tydelig at Scorsese er i skumringen av sin karriere som filmregissør, men med Killers of the Flower Moon som kommer ut 20. oktober, vil han kanskje ha noen flere filmer i tanken før han nyter en utrolig velfortjent pensjonisttilværelse.