Marvel avslører fase 5 av MCU

Det var aldri noen som helst tvil om at Disney ville ha mye å si om Marvel på San Diego Comic-Con, men få hadde turt å håpe på såpass mye.

For selskapet bestemte seg for å annonsere at She-Hulk: Attorney at Law og Black Panther: Wakanda Forever blir henholdsvis den siste serien og filmen i fase 4 av Marvel Cinematic Universe, og at fase 5 starter med Ant-Man and the Wasp: Quantumania den 17. februar neste år. Deretter kan vi se frem til følgende om alt går som planlagt.



Secret Invasion (serie) - våren 2023

(serie) - våren 2023 Guardians of the Galaxy Vol. 3 (film) -Den 5. mai 2023

(film) -Den 5. mai 2023 Echo (serie) - Sommeren 2023

(serie) - Sommeren 2023 Sesong 2 av Loki (serie) - Sommeren 2023

(serie) - Sommeren 2023 The Marvels (film)- Den 28. juli 2023

(film)- Den 28. juli 2023 Blade (film) - Den 3. november 2023

(film) - Den 3. november 2023 Ironheart (serie) - Høsten 2023

(serie) - Høsten 2023 Daredevil: Born Again (serie) - Høsten 2023

(serie) - Høsten 2023 Agatha: Coven of Chaos (serie) - Vinteren 2023 og nyåret 2024

(serie) - Vinteren 2023 og nyåret 2024 Captain America: New World Order (film)- Den 3. mai 2024

(film)- Den 3. mai 2024 Thunderbolts (film) - Den 26. juli 2024

Når denne fasen er over kan vi tydeligvis se frem til at den nye Fantastic Four-filmen starter fase 6, kalt The Multiverse Saga, den 8. november 2024. Denne vil så avsluttes med Avengers: The Kang Dynasty den 2. mai 2025 og Avengers: Secret Wars den 7. november samme år. Du kan være ekstremt sikker på at noen datoer vil endres etter hvert, men slik ser det i alle fall ut foreløpig.