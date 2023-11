Marvel bestemte seg nesten for å satse på Dr. Doom som MCUs neste store skurk.

HQ

Nylig berørte vi rapporten fra Variety som sa at Disney og Marvel Studios har undersøkt mulighetene for å gjenopplive tidligere Avengers medlemmer, som Robert Downey Jr.s Iron Man og Scarlett Johanssons Black Widow for en fremtidig Avengers film. Vel, i den samme rapporten avslørte Variety at Marvel nesten bestemte seg for å gjøre enda en stor endring, ved å gå bort fra Jonathan Majors' Kang the Conqueror som den store skurken i denne epoken av MCU.

I rapporten står det at de svake kinotallene og den pågående kontroversen rundt skuespillerens anklager om vold i hjemmet gjorde at Marvel nesten bestemte seg for å gi opp Kang og i stedet rette oppmerksomheten mot Dr. Doom.

Det ser ut til at Marvel til slutt har bestemt seg for å holde fast ved Kang, men en toppsjef i Hollywood, som har sett avslutningen av Loki sesong 2, har gått så langt som å si: "Marvel er virkelig på ræva med hele Kang-vinkelen. Og de har ikke hatt mulighet til å skrive om før helt nylig [på grunn av WGA-streiken]. Men jeg ser ingen vei for hvordan de skal gå videre med ham."

Loki sesong 2 avsluttes neste uke, så vi får se om denne personens tanker om Kang og MCUs fremtid er sanne.