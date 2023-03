Marvel Entertainment-sjef har fått sparken av Disney

HQ

Marvel-sjefen Ike Perlmutter har fått sparken. Dette bekrefter den nye (og tidligere) Disney-sjefen Bob Iger. I et forsøk på å styre selskapet tilbake på kurs, og for å samtidig spare milliarder i 2023, har de blant annet sparket 7.000 ansatte, VFX-sjef Victoria Alonso og kvittet seg med administrerende direktør i hele Marvel Entertainment.

Hele denne avdelingen er nå kastet under Marvel Studios, som kontrolleres av Kevin Feige, og vi kan forestille oss at Feige gleder seg siden han og Perlmutter har vært i strupen på hverandre før. På et tidspunkt ønsket Perlmutter Feige sparket, noe som blant annet førte til en offentlig tvist.

Iger sier følgende om saken:

"Den vanskelige virkeligheten til mange kolleger og venner som forlater Disney er ikke noe vi tar lett på. Dette selskapet er hjemmet til de mest talentfulle og dedikerte ansatte i verden, og så mange av dere bringer en livslang lidenskap for Disney til arbeidet deres her. Det er noe av det som gjør det så spesielt å jobbe hos Disney. Det gjør det også enda vanskeligere å si farvel til fantastiske mennesker vi bryr oss om. Jeg vil gi min oppriktige takk og takknemlighet til hver avtroppende ansatt for deres mange bidrag og deres hengivenhet til dette elskede selskapet.

Takk, The New York Times.