Marvel har et uannonsert animert prosjekt på gang

Marvel Animation Nylig tok Marvel mange av oss med storm med den helt fantastiske X-Men '97, noe som tydeligvis gikk bra ettersom flere oppfølgersesonger er på vei. I tillegg til flere animerte X-Men og den siste sesongen av What If...? er det flere animerte Marvel Animation prosjekter på vei, hvorav ett ennå ikke er kunngjort for verden.

Denne informasjonen kommer fra Forbes som avslører at nylige arkiver viser at Marvel Animation har brukt rundt 20 millioner dollar i fjor på et prosjekt som det ennå ikke har kunngjort for verden. Kanskje dette vil endre seg senere denne uken når Marvel holder sitt panel på D23 for å starte helgen.

Hva håper du dette animerte prosjektet vil være?