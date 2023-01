HQ

Det er mindre enn en måned til Ant-Man and The Wasp: Quantumania dukker opp på kinoer over hele verden, og starter fase 5 av Marvel Cinematic Universe. Derfor har Disney og Marvel Studios gitt ut en haug med karakterplakater for filmen, noe som gir oss en titt på rollebesetningen som deres respektive karakterer.

Sjekk ut hver av plakatene nedenfor, og ta også en titt traileren for filmen, hvis du ikke har sett den ennå. Ant-Man and The Wasp: Quantumania kommer på kino 15. februar.