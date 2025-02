Marvel kanaliserer Suicide Squad i ny Thunderbolts*-trailer

HQ

Det er mange år siden Avengers sist gikk i aksjon i MCU, og nå som skyggene faller over jorden, ser det ut til at et nytt superteam kommer til å ta deres plass. Det er premisset i den nyeste Thunderbolts*-traileren, som viser mye mer av handlingen i filmen.

I spissen for denne nye innsatsstyrken står Bucky Barns, som må samle Ghost, Red Guardian, U.S. Agent, Taskmaster og Yelena for å bekjempe den mystiske skurken The Void, som ser ut til å være MCUs introduksjon av Sentry, via hans mørke alter ego.

Det virker som om Thunderbolts* kommer til å bli MCUs Suicide Squad, med mange av karakterene som ikke tror at de er i stand til å være helter. Vi får se om de kan ta over Avengers' posisjon den 2. mai, når Thunderbolts* kommer på kino.