Marvel kommer til Magic: The Gathering i 2025

Magic: The Gathering har samarbeidet med en rekke interessante merkevarer og franchiser opp gjennom årene, og i 2025 vil dette fortsette. Det har nemlig blitt avslørt at Marvel og Wizards of the Coast slår seg sammen og samarbeider om å bringe Marvel figurer til fantasy-brettspillet.

Dette samarbeidet, som går under navnet Universes Beyond, vil føre til at "fan-favoriserte superhelter, skurker og mer" kommer til Magic: The Gathering.

Haken er at samarbeidet fortsatt er en stund unna, og faktisk ikke vil lanseres før på et ubestemt tidspunkt i 2025. Det betyr selvfølgelig også at vi ikke vet hva det vil inneholde ennå, eller hvilke figurer som vil debutere som Magic -kort, men vi kan nok regne med at de vanlige populære figurene som Spider-Man, Hulk, Thor, Iron Man, Captain America, Black Widow og så videre vil være representert.

Kommer du til å utvide Magic: The Gathering -kortstokken din med noen Marvel -figurer?